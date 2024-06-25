"Будет два сына": Рита Дакота готовится снова стать матерью

В 2018 году певица Рита Дакота развелась с бывшим солистом группы "БиС" Владом Соколовским, от которого ранее родила дочь Мию. Разладом в семье стали в том числе измены со стороны артиста. Вскоре исполнительница встретила продюсера Федора Белогая, с которым у нее завязались романтические отношения, а потом заключила брак.

Как стало известно недавно, Рита Дакота периодически признается избраннику, что мечтает родить от него детей. По словам Федора, певица мысленно готовится снова стать матерью, регулярно разговаривая с ним о будущем ребенке и даже не одном. Кроме того, им некие "волшебники" не раз предрекали появление на свет общего наследника.

"Предсказывали нам, что будет два сына", – написал Белогай в популярной социальной сети.

Что касается ее бывшего мужа Влада Соколовского, то тот после развода успел не только узаконить отношения с новой возлюбленной, Ангелиной Сурковой, но и обзавестись ребенком. Почти 2,5 года назад в семье появился мальчик. Пара назвала сына Дэвидом.

К слову, новость о новом браке Влада Соколовского стала для многих полной неожиданностью, поскольку певец предпочел скрыть этот факт от общественности. Пара тайно расписалась в МФЦ и лишь спустя год рассказала об этом поклонникам. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".