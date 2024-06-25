Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике!

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Закатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в банеЗакатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в бане Отару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хужеОтару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хуже Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное менюЯичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню

Лента новостей

Вторник 25 июня

22:39Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике! 21:58Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра 21:11"Будет два сына": Рита Дакота готовится снова стать матерью 20:22"Осуждаю": Штурм пнула Решетову, разрушившую брак Алсу 20:09Пляжные образы 2024: что носить этим летом 19:43Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры 18:50Беглец Смольянинов* зарабатывает в ресторанах на чужбине 17:59"Вместе": мужа Алсу и Решетову разоблачили 16:27"Это ужасно": брат Хаматовой сбежал из России из-за "бесконечного страха" 16:00Гороскоп на август 2024 года от Василисы Володиной 14:37Беременная Погребняк в слезах рассказала об онкологии: "У меня паника" 13:36Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции 12:24Зареванная Бузова попрощалась с россиянами после жестокой "травли": "Улетаю надолго" 11:07"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве 10:26Увела мужа Лены Летучей: Самбурская сделала громкое заявление о романе с женатым 09:43Ждет второй развод? В Сети обсуждают возмутительную выходку мужа Татьяны Арнтгольц 09:0746-летняя Ольга Орлова показала беременный живот: перестала молчать о своем положении 08:35Алсу на людях набросилась на 28-летнюю любовницу своего мужа: правда раскрыта 07:34Пенсия за август 2024 - график выплат на карту Сбербанка 04:57Колготки в сетку и пиджак на голое тело: в Сеть попали пикантные снимки Самбурской 01:06Спасаемся от зноя: вот что можно и нельзя пить в жару 22:18Перенесший операцию Корчевников заговорил о своих похоронах: Скорблю 21:52Уволенная из рижского театра Хаматова клянется в любви к Латвии: Здесь мой дом 20:32Дошло до суда: пойманного на лжи Киркорова могут лишить звания народного артиста 19:42Жена сообщила печальную правду о состоянии оказавшегося в реанимации Кушанашвили 19:13Моргенштерн* оказался в шаге от уголовного дела и вот почему 18:36"Отмененная" Ивлеева раскрыла новое место работы: Там каждый день 17:06"Денег не хватило": объявлено о возвращении Земфиры* в Россию 16:21Васильева унизила "вальяжного" Познера: Кто он? Что здесь делал? 14:43Проигнорировавший смерть Заворотнюк Смолкин высказал все, что думает о ее родных 13:42В Сети обсуждают развод Юлии Высоцкой с 86-летним Кончаловским: "Готовлюсь к новой жизни" 12:37Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы 11:34Племянница Михаила Ефремова заявила, что муж-итальянец избил ее и похитил ребенка 10:42Ничего не ест уже давно: в Сеть попали подробности состояния перенесшего операцию Газманова 10:01Настасья Самбурская предъявила мужчину: неужели тот самый женатый любовник? 09:32Столько лет всех дурила: вскрылась подноготная схемы Пугачевой с налогами 08:58Изменившаяся в талии Яна Чурикова раскрыла секрет: "Плюс-минус три килограмма" 08:47Тарзан откровенно рассказал о сексуальных предпочтениях Королевой: в шоке даже ведущий 04:17"Тяжело было скрывать": Бузова в слезах сообщила о беременности 00:50Кому будет сопутствовать большая удача в ближайший месяц: прогноз Володиной 20:06Модные женские шорты на лето 2024 года 19:24Мария Погребняк объявила о четвертой беременности 15:18Отару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хуже 12:32Уехавший за границу Козловский живет со страхом: Мне очень сложно сейчас 09:59Как найти свою любовь и выйти замуж после 40 лет 06:04Мат и оскорбления: Успенская разнесла в пух и прах российский шоу-бизнес 03:59"Была в парандже": Навка рассказала о последних днях жизни Заворотнюк 20:50Основные симптомы заболеваний щитовидной железы и как их распознать 18:36Отправили в мексиканскую тюрьму: стало известно о задержании Виктории Бони 15:50Головная боль у школьников: что важно знать родителям?
1370
800
true

Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике!

Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике!

Оксана Самойлова отреагировала на критику поп-звезды.

На днях 24-летняя Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, напала на родителей-блогеров, которые используют своих детей, снимая их в роликах, ради лайков и просмотров. Исполнительница хита "За деньги – да" считает, что такие мамы и папы подрывают детскую психику, подвергая их публичному вниманию. В качестве примера Даша назвала блогера Дениса Кукояку, который ведет блог вместе с женой и шестилетней дочерью. 

На критику отреагировала супруга Джигана Оксана Самойлова, которая тоже ведет блог вместе со своими детьми. В недавней беседе с журналистами жена рэпера заявила, что Зотеевой нужно в первую очередь обратить внимание на себя.

"Инстасамке стоит подумать о том, какой она урон наносит детской психике", – сказала Оксана, тем самым дерзко поставив на место молодую исполнительницу. 

Однако отчасти она согласилась со словами Инстасамки. Но подчеркнула: навредить детской психике можно лишь в том случае, если ребенок не изъявляет желания сниматься, но родители настаивают на этом. Если же чадо само просит о съемках, то ничего страшного нет, убеждена жена Джигана. Мол, многие же демонстрируют в соцсетях свою жизнь, нельзя же из нее исключить своего ребенка. "Тут очень тонкая грань", – считает Оксана Самойлова.

25 июня 2024, 22:39
Оксана Самойлова. Фото: YouTube / @samkidshouse
Дмитрий Алексеев
YouTube / @rocketmagru✓ Надежный источник

Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра

Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра
За что Чулпан Хаматову на самом деле уволили из театра?

"Будет два сына": Рита Дакота готовится снова стать матерью

"Будет два сына": Рита Дакота готовится снова стать матерью
Муж Риты Дакоты рассказал о планируемых переменах в жизни.

"Осуждаю": Штурм пнула Решетову, разрушившую брак Алсу

"Осуждаю": Штурм пнула Решетову, разрушившую брак Алсу
Известная певица не верит, что муж Алсу после расторжения брака снова женится.

Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры

Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры
Популярный певец ответил на вопрос о музыкальной деятельности.

Беглец Смольянинов* зарабатывает в ресторанах на чужбине

Беглец Смольянинов* зарабатывает в ресторанах на чужбине
Стало известно, чем занимается Артур Смольянинов* в Европе.

"Вместе": мужа Алсу и Решетову разоблачили

"Вместе": мужа Алсу и Решетову разоблачили
Супруга Алсу увидели в компании известной модели.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева