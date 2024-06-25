Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике!

На днях 24-летняя Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, напала на родителей-блогеров, которые используют своих детей, снимая их в роликах, ради лайков и просмотров. Исполнительница хита "За деньги – да" считает, что такие мамы и папы подрывают детскую психику, подвергая их публичному вниманию. В качестве примера Даша назвала блогера Дениса Кукояку, который ведет блог вместе с женой и шестилетней дочерью.

На критику отреагировала супруга Джигана Оксана Самойлова, которая тоже ведет блог вместе со своими детьми. В недавней беседе с журналистами жена рэпера заявила, что Зотеевой нужно в первую очередь обратить внимание на себя.

"Инстасамке стоит подумать о том, какой она урон наносит детской психике", – сказала Оксана, тем самым дерзко поставив на место молодую исполнительницу.

Однако отчасти она согласилась со словами Инстасамки. Но подчеркнула: навредить детской психике можно лишь в том случае, если ребенок не изъявляет желания сниматься, но родители настаивают на этом. Если же чадо само просит о съемках, то ничего страшного нет, убеждена жена Джигана. Мол, многие же демонстрируют в соцсетях свою жизнь, нельзя же из нее исключить своего ребенка. "Тут очень тонкая грань", – считает Оксана Самойлова.