"Это ужасно": брат Хаматовой сбежал из России из-за "бесконечного страха"

Вскоре после того, как народная артистка Чулпан Хаматова перебралась в Латвию из-за несогласия с политическим курсом России, родину покинул и ее брат, актер Шамиль Хаматов. Сначала он сбежал в Армению, но вернулся, чтобы тщательнее подготовиться к эмиграции. Он также обосновался в Латвии.

В недавнем интервью Хаматов признался, что вовсе не осуждает оставшийся в России народ, но при этом подчеркнул – он не мог поступить иначе. К решению об эмиграции его подтолкнул "бесконечный страх", отметил артист. Его беспокоила невозможность демонстрации своей позиции.

Шамиль Хаматов также добавил, что ему было невыносимо наблюдать за тем, как другие люди высмеивали его, без возможности что-либо ответить. "Это ужасно", – сказала звезда фильма "И все-таки я люблю". Известно, что в настоящий момент артист зарабатывает благодаря участию в постановках Рижского русского театра имени Чехова.

Напомним, ранее сестру Шамиля Хаматова Чулпан уволили из Нового Рижского театра. По слухам, актриса не смогла найти общий язык с труппой, а также перестала быть интересной публике. Но у Чулпан Хаматовой есть свое объяснение случившемуся. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".