Проигнорировавший смерть Заворотнюк Смолкин высказал все, что думает о ее родных

В конце мая стало известно, что боровшаяся с самой тяжелой формой рака Анастасия Заворотнюк скончалась. Актриса на протяжении пяти лет пыталась победить глиобластому, однако недуг оказался сильнее. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" похоронили на Троекуровском кладбище. Почтить память любимой артистки пришли сотни людей, в том числе многие звезды.

Однако тех, кого многие ожидали увидеть на прощании, так и не появились – коллеги по съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня". Позже выяснилось, что Сергей Жигунов, с которым у Анастасии был роман, все же присутствовал на похоронах, но тайно. А вот Борис Смолкин и вовсе проигнорировал смерть артистки.

Актер не стал комментировать кончину Заворотнюк и даже не выразил соболезнования семье, и только спустя почти месяц Смолкин все же высказал все, что думает о родных актрисы. По словам шоумена, он полностью одобряет их решение держать онкобольную Настю подальше от любопытных глаз.

"В какой-то момент это бремя публичности заканчивается. Перед лицом Бога и болезней все это улетучивается. Дальше люди ведут себя так, как считают нужным. На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись", – поделился мнением актер.

Впрочем, как оказалось, некоторые друзья Анастасии все же виделись с актрисой во время ее болезни. Так, Татьяна Навка заявила, что из-за недуга лицо звезды было перекошенным и поэтому она носила паранджу.