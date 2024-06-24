Васильева унизила "вальяжного" Познера: Кто он? Что здесь делал?

В недавнем интервью Владиславу Манучарову 77-летняя народная артистка России Татьяна Васильева поделилась своим отношением к журналисту Владимиру Познеру, которого одно время называли главным интервьюером страны. Актриса дала понять, что понятия не имеет, чем телеведущий заслужил такой титул.

По словам Татьяны Григорьевны, журналист, находясь в России, красовался, был вальяжным, демонстрировать образованность и свой ум. "А кто он? Он что здесь делал?" – задалась вопросами артистка. Она вспомнила передачу, в которой Познер разъезжал по миру и распивал вина в компании шоумена Ивана Урганта.

Васильева убеждена, что праздный образ жизни, который демонстрировал Владимир Владимирович, не может вызывать никаких чувств, кроме неприязни. Актриса не может порадоваться за него. При этом она подчеркнула, что не испытывает ненависть к журналисту, равно как и чувство любви. Своими словами звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" унизила прославившегося телеведущего.

Также Татьяна Васильева выразила брезгливость к покинувшей Россию Алле Пугачевой. Артистка полагает, что исполнительница хита "Арлекино" просто наплевала на народ, который ее бесконечно любил. По мнению актрисы, люди такого не прощают.