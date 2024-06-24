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Понедельник 24 июня

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В Сети обсуждают развод Юлии Высоцкой с 86-летним Кончаловским: "Готовлюсь к новой жизни"

В Сети обсуждают развод Юлии Высоцкой с 86-летним Кончаловским:

Актриса заинтриговала подписчиков посланием.

Уже давно известная актриса театра и кино Юлия Высоцкая ведет закрытый образ жизни. В своем аккаунте в социальных сетях она изредка размещает анонсы мероприятий, в которых она планирует принять участие. Однако накануне 50-летняя артистка опубликовала сообщение, которое перепугало поклонников. Жена Андрея Кончаловского сообщила о переменах в жизни. 

"Готовлюсь к новой жизни. Говорят, сегодня и завтра важные дни, загадываем, мечтаем, планируем, надеемся. А там, как пойдет", – сообщила телеведущая. 

Послание она дополнила черно-белым видео. На кадрах Юлия вскинула взгляд в небеса и грустно улыбается. Фанаты актрисы начали гадать, что же случилось с любимой артисткой. Многие предположили, что пост Высоцкой связан с дочерью, которая уже девятый год находится в коме после ДТП. 

"Юля, не грустите", "Сил вам и терпимости", "Держитесь. Всех благ", – высказались подписчики. 

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети/@juliavysotskayaofficial

Некоторые посчитали, что сообщение Высоцкой и вовсе связано с проблемами в браке. Подписчики задались вопросом, а не разводится ли актриса с 86-летним режиссером. Известно, что до свадьбы с Юлией Кончаловский был известным ловеласом и сменил четыре супруги. Высоцкая стала его пятой женой. 

Впрочем, сама блондинка практически не общается со своими фанатами, поэтому и в этот раз их многочисленные вопросы остались без ответа. 

Ранее британская и американская актриса Эмили Блант охаяла Кончаловского за женоненавистничество. 

24 июня 2024, 13:42
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: соцсети/@juliavysotskayaofficial
Елизавета Федорова
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