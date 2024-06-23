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Воскресенье 23 июня

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"Была в парандже": Навка рассказала о последних днях жизни Заворотнюк

Спортсменка рассказала о последних днях жизни Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась 29 мая 2024 года. Актриса боролась с раком мозга на протяжении пяти лет.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оказывала поддержку семье Анастасии Заворотнюк в это непростое время. По словам Татьяны Навки, в последний год жизни актрисы она просто лежала.

Навка призналась, что именно она озвучила идею о дополнительной маскировки Заворотнюк, чтобы в Сети не появились снимки тяжелобольной артистки. Родным удалось скрыть от общественности кадры с онкобольной Анастасии, чем, кстати, восхищается сестра покойной Жанны Фриске, как и Татьяна Навка. 

По словам фигуристки, последние месяцы Заворотнюк чувствовала себя очень плохо и почти не вставала с постели. Чтобы окружающие не заметили, насколько тяжело она переносит болезнь, было решено необычно одеть звезду сериала "Моя прекрасная няня".

"Если Настю куда-то перевозили  – то она была в парандже", – рассказала спортсменка.

Татьяна Навка отметила, что многие хоть и желали заполучить снимки тяжелобольной Анастасии Заворотнюк, они так и не смогли увидеть кадры. 

Напомним, Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Как выглядит могила актрисы спустя три недели после похорон, рассказывал журнал "Клео.ру".

23 июня 2024, 03:59
Анастасия Заворотнюк. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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