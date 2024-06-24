Моргенштерн* оказался в шаге от уголовного дела и вот почему

Рэп-исполнитель Моргенштерн*, который активно высказывался против спецоперации по защите Донбасса, покинул Россию и обосновался в Дубае. Однако после ряда нарушений местного законодательства артист получил отказ во въезде в ОАЭ. Из-за этого ему пришлось скитаться по миру и искать новое пристанище. И он таки его нашел. С недавних пор музыкант живет в Лондоне вместе с возлюбленной.

В понедельник, 24 июня, появились новости о том, скоро на Моргерштерна* заведут уголовное дело. Как сообщил Mash, московская прокуратура инициировала уголовное преследование из-за нарушения правил, которые необходимо соблюдать иноагентам (отсутствие соответствующей маркировки при публикации материалов в Сети). Документы уже переданы в полицию.

Моргенштерн* уже прокомментировал последние новости о нем.

"Я угаловник и бандит. Все, больше никаких добрых дел, я теперь бандос", – написал Алишер в своем телеграм-канале.

Ранее Моргенштерн* заявил, что обязательно сядет в тюрьму, если вернется в Россию. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".

* Алишер Моргенштерн внесен Министерством юстиции РФ в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента.