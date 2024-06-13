Моргенштерн* отказался возвращаться в Россию и вот почему: Я сяду

Родившийся в Уфе Алишер Валеев прославился в России как блогер, шоумен и рэп-исполнитель Моргенштерн*, который вскоре после переезда за границу был внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Решению ведомства предшествовали скандальные высказывания знаменитости на общественно-политические темы.

По сей день Алишер убежден, что не может считаться иноагентом. Мол, журналистка Ксения Собчак и за большие высказывания до сих пор не была наказана. Но объяснение своему статусу у знаменитости есть. Он полагает, что оказался в числе опальных артистов из-за нескольких влиятельных "злыдней".

"Они настолько весомые, что если они захотят, я сяду в России", – сказал Моргенштерн*.

Поэтому 26-летний музыкант пока отказывается возвращаться в родную страну, как бы он ни хотел увидеться с родными в Уфе. В Москве же артист не хочет находиться в том числе из-за шоу-бизнеса и постоянной необходимости передвижения с охранниками.

Сейчас Моргенштерн* находится в Израиле, где снимает жилье. До этого шоумен жил в Дубае, однако туда ему закрыли въезд после нарушений местного законодательства.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента