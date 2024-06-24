Жена сообщила печальную правду о состоянии оказавшегося в реанимации Кушанашвили

На прошлой неделе стало известно о госпитализации журналиста, светского обозревателя Отара Кушанашвили. Этому предшествовали частые жалобы знаменитости на здоровье. Врачи обнаружили жидкость брюшной полости, а также диагностировали непроходимость кишечника. В связи с этим была проведена срочная операция.

Также поступали сообщения о том, что у Отара Кушанашвили нашли опухоль, якобы злокачественную. Однако эта информация на данный момент родными журналиста не подтверждена. В минувшие выходные журналисты узнали, что Отару стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Жена светского обозревателя Ольга сообщила прессе, что перенесшего операцию Кушанашвили вывели из медикаментозного сна. Поскольку его давление нормализовалось, специалисты хотят начать приводить журналиста в чувство. "Отар частично в сознании", – проинформировала его супруга. Такова правда о состоянии знаменитости на данный момент. Правда, к сожалению, пока все еще печальная.

Как отмечалось ранее, последний выпуск новостей шоу-бизнеса для своего ютуб-канала Отар Кушанашвили снимал в тяжелом состоянии, при этом выглядел бодро, умело скрывая от публики боль. 22 июня журналисту исполнилось 54 года. Этот день он провел в реанимации без сознания.