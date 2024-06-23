Мат и оскорбления: Успенская разнесла в пух и прах российский шоу-бизнес

Недавно Любовь Успенская дала интервью Лауре Джугелии для ютуб-канала FameTime, однако журналистка отказалась публиковать материал, поскольку артистка во время беседы разнесла в пух и прах представителей российского шоу-бизнеса, в частности, Филиппа Киркорова, с которым судится. Как говорят инсайдеры, в ходе разговора то и дело проскальзывали мат и оскорбления, поэтому Лаура отказалась презентовать публике отснятый материал. Она не хочет становится участником скандалов.

Но позиция журналистки категорически не устраивает Успенскую, которая потратила свое время на откровенную беседу. Также отмечается, что певица сама изъявила желание пообщаться на волнующие шоу-бизнес темы. И теперь артистка якобы угрожает Лауре Джугелии из-за отказала выпускать видеоматериал. Мол, интервьюеру теперь стоит "ходить и оглядываться".



Из-за угроз Любови Успенской журналистка размышляет о подключении адвокатов. Кроме того, артистка якобы хочет взыскать с Лауры один миллион рублей за впустую потраченное время, уточняет StarHit. Как отмечает источник издания, 70-летняя певица в открытую занимается вымогательством.