Уехавший за границу Козловский живет со страхом: Мне очень сложно сейчас

В недавнем интервью 39-летний актер Данила Козловский признался, что живет со страхом перед смертью, что связано с его глубокой привязанностью к жизни, людям и всему, что она ему предлагает. Его любовь к жизни настолько велика, что он ценит каждое мгновение, несмотря на все трудности и испытания, с которыми ему приходится сталкиваться.

Звезда фильма "Легенда №17" осознает, что жизнь конечна и неизбежно придет момент, когда она завершится. Именно это понимание делает для него особенно тяжелыми утраты близких людей, и он с ужасом думает о том, как будет справляться с такими ситуациями в будущем.

"Мне очень сложно сейчас внутренне как-то договориться [с этим]", – сказал артист в недавнем интервью.



Кроме того, Данила Козловский отметил, что рождение ребенка от Ольги Зуевой стало важным событием в его жизни. Хотя любовь к ребенку очевидна, артист признает, что это событие действительно вызвало значительные изменения в его сознании.

Напомним, некоторое время назад Козловский уехал из России и обосновался за границей, где у него есть недвижимость.

Ранее Никита Кологривый нелестно высказался об актерских данных Данилы Козловского. Звезда фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" считает, что главная роль в киноленте "Духless" могла бы достаться любому другому артисту. Слова Никиты приводил женский журнал "Клео.ру".