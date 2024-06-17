"Все впереди": Успенская не оставляет попыток нанести поражение Киркорову

Кажется, что противостояние Любови Успенской и Филиппа Киркорова закончится нескоро. Еще в прошлом году артисты обменялись оскорблениями и теперь судятся из-за обиды, желая взыскать друг с друга по 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Напомним, сначала Любовь Успенская назвала коллегу по цеху женоненавистником, затем уже обозленный Филипп Киркоров обозвал певицу попрошайкой якобы за то, что та раньше выпрашивала различные подарки. Он первым подал иск, а артистка пыталась решить конфликт в досудебном порядке. Но подвижек к примирению не было, и звезда шансона подготовила встречный иск.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Киркорова в суде, на днях сообщил, что иск Любови Залмановны был возвращен в связи с "неправильной подсудностью". Но ясность внесла юрист Елена Сенина, находящаяся на стороне Успенской. По ее словам, иск был передан в другую инстанцию – по месту жительства Киркорова.

Сначала же иск певицы был направлен в суд по месту нахождения телеканала МУЗ-ТВ, которому Филипп Киркоров и дал интервью, упомянув о "попрошайке" Любови Успенской. Но представители канала решили удалить скандальную публикацию, и теперь артистка не имеет к руководству компании никаких претензий.

"Поэтому все впереди", – сказала Сенина.

Так что Любовь Успенская не оставляет попыток нанести поражение Филиппу Киркорову.