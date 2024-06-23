Мария Погребняк объявила о четвертой беременности

35-летняя Мария Погребняк, бывшая жена известного футболиста, сообщила подписчикам в популярной социальной сети радостную новость. Она объявила о своей беременности. Для популярной блогерши этот ребенок станет четвертым, но первым от нового партнера, бизнесмена Игоря Головинского.

Мария также рассказала своим поклонникам о том, что чувствует. Она призналась, что испытывает безграничное счастье и восторг. Она с волнением наблюдает, как меняется ее тело, и с каждым днем все больше ощущает приближение материнства. Даже утренние недомогания и особенности беременности стали для нее маленькими радостями, которые напоминают о чуде, растущем внутри нее и наполняющем ее жизнь любовью.

Напомним, в прошлом году Мария официально завершила бракоразводный процесс с футболистом Павлом Погребняком, с которым прожила почти два десятилетия и от которого у нее трое сыновей.



Ранее Мария Погребняк обозвала народного артиста России Николая Баскова "мелочным хамом". Блогерша вступилась за свою подругу, поющую телеведущую Ольгу Бузову, которую якобы оскорбил певец. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".