Погребняк обозвала Баскова "мелочным хамом" из-за его ссоры с Бузовой

Одним из ведущих "Премии МУЗ-ТВ 2024" стал Николай Басков, которого часто приглашают в качестве конферансье на светские мероприятия и ТВ-проекты. Однако работу на церемонии артист наверняка запомнит надолго во многом из-за ссоры с Ольгой Бузовой.

После выступления поп-дивы Николай Басков решил то ли пошутить, то ли выразить замечание. Он сказал, что впервые увидел Ольгу полностью одетой. Эти слова сочли отсылкой на скандал двухнедельной давности, когда Бузова потрясла публику откровенным нарядом на фестивале в Башкортостане.

Ольга Бузова обиделась из-за слов певца. Она заявила, что иногда лучше хранить молчание, нежели что-то говорить, и при этом неважно, держишь ты микрофон или нет. Спустя сутки Басков ответил, что пользоваться микрофоном ему необязательно. Якобы он может и без него, в отличие от тех, кто в него "кричит, словно коза".

Слова Николая Баскова возмутили подругу Ольги Бузовой, бизнесвумен и блогера Марию Погребняк. Она обозвала артиста "мелочным хамом", который вместо извинений и букета цветов из-за своей деградации и распущенности назвал женщину козой.

По мнению Погребняк, знаменитости должны являться примером для молодых людей, пропагандировать уважение и нормы морали. А таким, как Николай Басков, не место на сцене, считает подруга Ольги Бузовой.