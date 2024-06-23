Отару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хуже - снова в реанимации

Накануне Отару Кушанашвили исполнилось 54 года. Журналист провел день рождения в реанимации, куда его снова доставили из-за ухудшения состояния. Светского обозревателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку находится без сознания.

На днях Кушанашвили перенес операцию после того, как ему диагностировали острую непроходимость кишечника. Во время хирургического вмешательства была обнаружена опухоль – возможно, злокачественная. Спустя неделю станут известны результаты биопсии. Об этом проинформировала сестра Отара.

В настоящий момент врачи заняты полной диагностикой организма Кушанашвили, поэтому не исключено, что будут найдены другие заболевания. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает телеграм-канал SHOT. Врачи, к сожалению, не дают никаких прогнозов.

Напомним, Отар Кушанашвили сам обратился за помощью к врачам из-за невыносимой боли в животе. Вскоре его доставили в реанимацию, поскольку состояния стало было ухудшаться. По словам журналиста, последние съемки были трудными. Народный артист России Николай Басков, как сообщают источники, окажет поддержку ведущему – оплатит лечение.