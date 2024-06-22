Что будет с Киркоровым после разозлившей народ выходки в День России

За последние несколько лет народный артист России Филипп Киркоров оказывался в центре внимания из-за одиозных выходок. Например, в День России поп-король разозлил народ в очередной раз. Артист, отправивший детей учиться за границу, решил показать, как сильно любит страну. Для этого он вышел на берег реки и заявил, что нет природы красивее, чем в России.

Подписчикам Филиппа Киркорова такое не понравилось. Многие в комментариях выразили свою злость, назвав такое поведение лицемерным.

Что же ждет артиста впереди? Парапсихолог Аделина Панина поделилась в беседе с женским журналом "Клео.ру" своими прогнозами относительно будущего артиста.





По словам Паниной, Киркоров готовится к значительным переменам в своей жизни. "До конца следующего года мы увидим много интересных проектов, связанных с Филиппом Киркоровым", – отметила она. Это может включать участие в ток-шоу в качестве ведущего или вовлечение в творческие бизнес-проекты.

"Его карьера вообще может пойти сейчас в гору в каком-то новом необычном ключе", – добавила парапсихолог.

Очевидно, что Филипп Бедросович активно меняет образы, ощущения и мировоззрение. "Но явно Филипп Бедросович готовится к чему-то новому в своей жизни, меняет образы, меняет ощущения, меняет мировидение", – подчеркнула Панина. Его имя, по ее мнению, не сойдет с полос глянцевых журналов и новостных лент СМИ.

Однако не все так просто в личной жизни артиста. По словам Паниной, у Киркорова есть некоторые сложности в отношениях.

"Вполне возможно, что Филипп Бедросович выбирает совсем не тех людей, и с каждым партнером проходит некоторые кармические уроки. Кто-то его растит, кто-то, наоборот, тормозит и является якорем", – объяснила она.

Тем не менее, 2025 год обещает быть удачным для Филиппа в плане личных отношений. "2025 год в плане личной жизни и отношений для Филиппа Киркорова будет очень удачным годом и, скорее всего, он не будет спешить афишировать свои отношения", – добавила эксперт.

В целом, ближайшие полтора-два года будут для Филиппа Киркорова временем гармоничного роста и отсутствия спешки. "Именно эта тактика приведет его к успеху", – уверена Аделина Панина.

Ранее Филипп Киркоров вызвал омерзение у народа своим заявлением в День России. Артист рассказал, что влюблен в местную природу, да и вообще восхищен жизнью на родине. Однако многие сочли слова певца лицемерными, припомнив ему решение об отправке детей за границу. Подробнее об этом писал женский журнал "Клео.ру".