Плачевная правда о состоянии Пугачевой всплыла наружу: "Мышечный каркас нарушен"

В последнее время Алла Пугачева все меньше радует поклонников своими снимками. Те, что попадают в Сеть, заставляют многих переживать за состояние артистки. Фанаты считают, что за два года жизни за границей она сильно сдала и постарела. Некоторые даже подозревают, что знаменитость тяжело болеет вдали от Родины.

Что на самом деле происходит с бывшей супругой Филиппа Киркорова, объяснила косметолог Татьяна Аюпова. Глядя на последнее фото, которое опубликовал Максим Галкин*, эксперт пришла к мнению, что для 75 лет певица выглядит неплохо, но, очевидно, в последние годы запустила себя.

"Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки, провалы. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек немного уже сдает", – резюмировала специалист.

Возможно, у Аллы Борисовны не хватает времени на уход за собой или она игнорирует солнцезащитные средства в жарком Израиле, рассуждает косметолог. Но то, что сейчас Пугачева ухаживает за собой не так трепетно, как раньше, очевидно, заявила Аюпова.

Между тем сама Примадонна делится только тотально отретушированными снимками. Многие отмечают, что фото в ее блоге и те, что попадают в Сеть без ее ведома, сильно отличаются.

Ранее стало известно, что построят на месте замка Пугачевой.

* Признан иноагентом на территории РФ