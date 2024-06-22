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Суббота 22 июня

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Отправили в мексиканскую тюрьму: стало известно о задержании Виктории Бони

Отправили в мексиканскую тюрьму: стало известно о задержании Виктории Бони

За что Викторию Боню отправили за решетку?

Виктория Боня провела время в мексиканской тюрьме. Это произошло, когда звезда реалити-шоу "Дом-2" крутила роман с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым, но известно об этом стало только сейчас. Историей решила поделиться сама знаменитость в недавнем выпуске шоу "Злые языки" на Rutube.

По словам Виктории, прилетев вместе с Григором в Мексику, ее остановили на паспортном контроле. В числе документом Бони не было анкеты, которую необходимо было заполнить. В итоге блогершу, как она сама сказала, "затолкали в тюрьму". 

Виктория Боня запомнила на всю жизнь матрасы и решетку. К счастью, знаменитость владеет испанским языком, поэтому она могла изъясняться. На помощь ей пришел возлюбленный, который имел связи и местных фанатов. Благодаря им телезвезда была в тюрьме недолго.

Ранее Виктория Боня призналась, что уже давно размышляет об усыновлении ребенка из детского дома. Знаменитость допускает, что возьмет под опеку сразу двоих детей. По словам звезды экрана, об этом она мечтала еще до появления на свет дочери. Слова Виктории приводил женский журнал "Клео.ру".

22 июня 2024, 18:36
Виктория Боня. Фото: Rutube / Шоу "Злые языки"
Дмитрий Алексеев
Rutube / Злые языки✓ Надежный источник

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