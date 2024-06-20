Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство

Виктория Боня только недавно смогла вернуться в Монако, а ее жизнь уже кипит грандиозными планами. Сейчас блогерша проводит свой авторский ретрит, потом шатенка собирается покорить Эверест, а затем совсем уж ответственный шаг – пополнение в семье. Правда, рожать Боня не собирается. Она решила усыновить ребенка.

"Я хочу усыновить ребенка, а может, даже двоих", – радостно сообщила экс-модель в своем блоге.

Виктория отметила, что это не мимолетная мысль, которая пришла в голову сиюминутно. Оказывается, об усыновлении воспитанница "Дома-2" задумывается уже давно. О приемном ребенке она мечтала еще до рождения своей единственной дочери Анджелины.

Подписчики бывшей супруги Алекса Смерфита напомнили, что материнские качества – не главное достоинство Бони. 12-летняя дочь постоянно остается одна, в то время как 44-летняя мать рассекает по разным странам, отметили пользователи Сети. Если экс-модель так ведет себя с родным ребенком, то что будет с приемными малышами, призывают образумиться подписчики.





Замечания комментаторов возмутили Викторию, и она заявила, что в их семье есть правило: рядом с дочерью либо она, либо отец – ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Таким образом, девочка никогда не бывает одна и в полной мере получает любовь и заботу родителей, ругается Боня.

Многие отметили, что, вероятно, таким образом выпускница "Дома-2" снова намекает всем на свое сходство с Анджелиной Джоли, которая, как известно, взяла в свою семью троих приемных детей. Боня страшно гордится, что некоторые иностранцы принимают ее за голливудскую актрису, и постоянно подчеркивает это в своем блоге.

Ранее Виктория Боня сообщила поклонникам, что выходит замуж за миллиардера.