Волочкова снялась в объятьях известного мужчины: "Хочет троих детей. Попробуем"

Анастасия Волочкова давно находится в поисках большой и светлой любви. Надеть белое платье балерине приходилось лишь однажды. Тогда со своим избранником Игорем Вдовиным она закатила пышную свадьбу с кучей гостей, как говорит сама танцовщица, "по-волочковски". Впоследствии выяснилось, что брак так и не был зарегистрирован.

Сейчас артистка часто интригует своих поклонников, заявляя, что встречается с мужчиной. Так, недавно, отправляясь на Мальдивы, балерина подчеркнула, что едет не одна, а со своим избранником. Анастасия отметила, что все будут шокированы, когда узнают личность ее кавалера, но возлюбленного так и не показала.

Впрочем, недавно в блоге единственной в России поющей балерины все же появился снимок, на котором Волочкова позирует нежно прижавшись к мужчине. Артистка стоит в нижнем белье, а сзади Прохор Шаляпин.

"Мы с Прохором к священному сну почти готовы… Но ночь на печи обещает быть бессонной... Идем пока в баню русскую. Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю", -написала звезда под откровенным снимком.





Напомним, слухи о романе Волочковой и Шаляпина ходят давно. Пара периодически появляется в обществе вместе и провоцирует пересуды страстными объятиями на публике. Однако официальных подтверждений этому роману нет.

Ранее стало известно, что Волочкову разоблачили. Все эти годы балерина нагло дурила россиян.