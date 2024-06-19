Волочкову разоблачили: вот как все эти годы балерина дурила россиян

Анастасия Волочкова не раз сталкивалась с критикой из-за своего стиля. Многих удивляла страстная любовь балерины к высоким каблукам и массивной платформе. Такую обувь на артистке часто сравнивали с "копытами". "Неужели не хватает пуантов", – удивлялись поклонники танцовщицы. Оказалось, что этому есть простое объяснение.

Выяснилось, что все эти годы Волочкова дурила россиян, показывая им свои стройные длинные ноги. Артистка невероятно гордилась и хвасталась, что природа наградила ее изящными конечностями. Однако наблюдательные пользователи Сети сравнили некоторые снимки и пришли к выводу, что ноги Анастасии весьма посредственные и даже короткие.





Для популярной балерины этот факт, судя по всему, невыносим, и она старательно пытается это исправить. На публике танцовщица всегда на каблуках или на платформе, увидев камеру, Анастасия старательно тянет носок, а некоторые фото тотально ретуширует.

Неудивительно, что Волочкова так стесняется. Ведь короткие ноги для балерины – существенный недостаток. И если в пуантах его практически не видно, то стоит Анастасии переодеться в обувь на плоской подошве, как сразу становится понятно, что нижняя часть гораздо короче туловища.

Ранее Волочкова показала, как развлекалась в бане с мужчиной. На кадрах артистка сидит обнаженной, закатив глаза от удовольствия.