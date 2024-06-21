Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей

Филипп Киркоров продолжает обставлять свой роскошный особняк в Подмосковье. Помимо дорогой мебели и посуды, в доме поп-короля особое место занимают предметы искусства. Стало известно, что теперь певец приобрел и скульптуру, которую автор произведения Дарья Русских назвала "Монолог".

Сообщается, что за творчество скульптора Киркоров отдал 890 тысяч рублей. Сделка прошла накануне в центре Москвы. Там Филипп Бедросович получил сертификат на предмет искусства. Сама Дарья рассказала, что скульптура имеет глубокий смысл.

"Монолог" символизирует человека, растения, животных: земных созданий природы и одновременно божественных существ", – пояснила девушка.





Русских отметила, что сделка с Филиппом Бедросовичем прошла быстро и без проблем, а сам певец оставил о себе приятные впечатления. Дарье исполнитель хита "Цвет настроения синий" показался открытым и доброжелательным.

Становится понятно, что рассудительный и бережный Киркоров не жалеет на искусство никакие деньги. К слову, и своих детей – Аллу-Викторию и Мартина – он учит правильно распоряжаться финансами. Недавно стало известно, что поп-король заранее им заявил, чтоб не надеялись на помощь отца. Сейчас сын и дочь Киркорова учатся в школе за границей, но даже там звездные наследники живут скромно и "считают каждую денежку".