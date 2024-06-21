Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно"

В отличие от бывшего мужа Гарика Харламова, в личной жизни Кристины Асмус все не так радужно. С момента развода у актрисы был всего один серьезный роман, но и отношения с Романом Евдокимовым тоже распались. Кроме того, недавно звезда "Интернов" решилась на отчаянный шаг и сделала очень короткую стрижку, за что теперь постоянно выслушивает насмешки.

Сама Кристина множество раз объясняла поклонникам, что изменить прическу пришлось из-за частых окрашиваний ради съемок, начесов и других манипуляций. Волосы настолько испортились, что буквально сыпались и ломались при каждом расчесывании. Однако подписчики продолжают подшучивать над ней.





Чтобы успокоить актрису, многие коллеги написали Асмус слова поддержки. Среди них оказался и бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Вот только в отличие от остальных, актер держал в тайне свои эмоции из-за страха столкнуться с критикой и только сейчас признался в симпатии к актрисе.

"Мне нравится. Давно хотел написать. Но боялся народного гнева", – высказался шоумен.

Новую прическу Кристина Асмус сделала сразу после новостей о свадьбе Харламова с Катериной Ковальчук. Тогда многие посчитали, что кардинальная смена имиджа связана именно с браком бывшего мужа.

Ранее стало известно, что публично высмеянная Асмус рассвирепела от слов поклонников.