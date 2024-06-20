Мерзкий поступок Киркорова к сыну и дочери возмутил народ: разве так можно с детьми?

Совсем недавно Филипп Киркоров заявил, что он держит своих детей в строгости. Многие считали, что Алла-Виктория и Мартин растут избалованными наследниками звездного отца и не знают нужды. Однако поп-король делает все возможное, чтобы избежать этого. Он рассказал, что не задаривает их дорогими подарками и даже игрушки покупает сыну с дочерью лишь изредка.

Кроме того, своим 12-летним детям шоумен сразу объяснил, что они останутся без его денег. На жизнь и светлое будущее звездным наследникам предстоит зарабатывать самим. Хорошее образование – единственное, что планирует дать Алле-Виктории и Мартину певец. Именно поэтому совсем недавно артист отправил сына с дочерью за границу и устроил там в школу.





К самостоятельности дети Филиппа Бедросовича, впрочем, привыкают уже сейчас. Артист рассказал, что не дает наследникам денег, а живут они на то, что им подарят. Причем если никто не захочет сделать брату с сестрой презент в виде купюр, то и папа не придет на помощь.

"Они сейчас считают каждую денежку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую", – гордо поведал певец о своих методах воспитания.

К слову, эти слова отличаются от того, что рассказывал дед Мартина и его сестры. 92-летний Бедрос Киркоров заявил, что близкие друзья исполнителя балуют детей: привозят кучу игрушек и других вещей. Их скопилось так много, что приходится раздавать нуждающимся.

Ранее стало известно, что подкосило Филиппа Киркорова. Артист заявил, что "хочет заснуть и не проснуться".