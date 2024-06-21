Борисова прописала в квартире мужика и отдала ему машину: подробности

Звезда передачи "Армейский магазин" Дана Борисова открыто говорит о периоде, когда её жизнь была во власти алкогольной и наркотической зависимостей. Она, можно сказать, считает своим долгом предостеречь людей об опасности таких крайностей, поэтому нередко вспоминает шокирующие истории из своего прошлого.

Недавно Борисова рассказала, из-за зависимостей не отдавала отчет многим своим поступкам. Например, она прописала в своей квартире мужика – дилера, который снабжал ее запрещенными веществами. Дана также отдала ему автомобиль. Телеведущей пришлось разбираться с последствиями необдуманных решений уже после возвращения из реабилитационного центра.

По словам Борисовой, человеку, который регулярно употребляет наркотические вещества или спиртные напитки, кажется, что его изменившееся поведение незаметно для окружающих. Однако это не так, отметила знаменитость. "Все замечают и этим пользуются", – отметила 48-летняя телезвезда.

Ранее Дана Борисова во время отдыха в Таиланде потратила огромную сумму. Знаменитость провела время в роскошном отеле вместе с дочерью и питомцем. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".