Волочкова выдала всю суть оскандалившегося Баскова: Всегда с сюрпризами

Последнюю неделю Николай Басков не сходит с заголовков СМИ. Материалы о его конфликте с Ольгой Бузовой после "Премии МУЗ-ТВ 2024" сменились сообщениями о том, что артист окажет помощь журналисту Отару Кушанашвили, который оказался в реанимации из-за тяжелой болезни.

По информации из источников, Николай Басков интересуется, о какой сумме для лечения журналиста может идти речь. Этот поступок нисколько не удивил Анастасию Волочкову, которая знает о доброте артиста не понаслышке. По словам балерины, певец нередко помогает даже тогда, когда его об этом не просят, и в этом его суть.

Волочкова убеждена, что Басков протягивает руку помощи не ради медали или пиара. Мол, он является скромным человеком, и при этом очень добрый. Анастасия рассказала, что Николай в течение шести лет оказывал поддержку ее дочери Ариадне.

"Он всегда рядом, всегда с какими-то приятными сюрпризами", – отметила танцовщица.

Ранее за оскандалившегося после "Премии МУЗ-ТВ 2024" Николая Баскова заступился Сергей Соседов. Музыкальный критик дал понять, что ничего предосудительного в поведении артиста не наблюдает. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".