Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Закатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в банеЗакатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в бане Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное менюЯичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имуществаАсмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества

Лента новостей

Пятница 21 июня

22:39Погода в Сочи на август 2024 года 22:21Уже в 2024-м: индийский пророк предупредил Россию о тяжелом периоде 21:46"Жанна этого не заслуживала": сестра Фриске обратилась к Шепелеву после смерти Заворотнюк 20:44Борисова прописала в квартире мужика и отдала ему машину: подробности 19:59Волочкова выдала всю суть оскандалившегося Баскова: Всегда с сюрпризами 17:49Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью 17:25Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния 16:35"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины 15:27Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге 14:40Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно" 13:47Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей 12:16Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль 11:07Волочкова снялась в объятьях известного мужчины: "Хочет троих детей. Попробуем" 10:45Дочери Джигана и Самойловой неожиданно стало плохо: мать бьет тревогу и возит по врачам 09:57Вся жизнь в клочья: вот что на самом деле происходит с брошенной мужем Алсу 09:34Погода на август 2024 в Москве и Московской области 09:24Анну Семенович с новым бойфрендом вывели на чистую воду: женатый и с ребенком 08:32Затравленная со всех сторон Бузова спешно покинула Россию: "Лучшим решением было улететь" 04:43Раздетая Водонаева знатно отожгла на даче: "18 плюс" 01:39Диета для ленивых: вот как можно худеть, ничего не делая 22:03Спустившаяся в метро Гагарина в шоке: Вспомнила молодость 21:20Пригожин тоскует по пропавшему Урганту 20:49Покраска волос по лунному календарю в августе 2024 года 20:40Страшные новости из реанимации: у Отара Кушанашвили нашли рак 19:39Тайно вышла замуж? Стоцкая сделала заявление о свадьбе 18:37Басков спасает попавшего в реанимацию со страшным диагнозом Кушанашвили 18:05"Охотились за убийцей": шокирующие подробности смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри 17:29Не видно: могила Заворотнюк утопает спустя 20 дней после похорон 16:26"Мальчик или девочка?": 49-летняя Довлатова готовится к родам 15:18Ни дня без праздника: заполняй с "КАРО" семейный "Дневник приключений" 14:50Встреча года: Панин* пригласил в гости Шпака, чтобы развлекаться до утра 14:13Тренды летних женских костюмов 2024: стильные образы для любого случая 13:41Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили 12:29Публично высмеянная Асмус рассвирепела от слов поклонников: "Хватит вонять!" 11:2018-летняя невеста Григория Лепса сделала заявление после травли в Сети 10:40Мерзкий поступок Киркорова к сыну и дочери возмутил народ: разве так можно с детьми? 09:52Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала" 09:33Лучшие идеи оригинальных подарков мужчине на день рождения 09:23Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство 08:48Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева 04:4720 июня - день летнего солнцестояния: вот, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу 01:3945-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секрет упругих форм: всего одно упражнение 23:12Благоприятные дни для стрижки на август 2024 года 22:02Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности 21:20"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой" 20:45"На конфликт нарывается": Манукян отомстил Костюшкину за наглую выходку 19:46"Позорно, неприлично": Соседов гонит Бузову со сцены 18:46В течение трех лет: страшное предсказание для Волочковой 17:30Никому не нужную Хаматову погнали из рижского театра 16:48Сенсация: на федеральном канале покажут уникальные кадры с Анастасией Заворотнюк
1370
800
true

"Жанна этого не заслуживала": сестра Фриске обратилась к Шепелеву после смерти Заворотнюк

Родным Жанны Фриске практически нечего сказать телеведущему.

Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске ушли из жизни после долгой борьбы с раком головного мозга. Анастасия скончалась недавно, в конце мая 2024 года, а Жанна – в 2015 году. Их судьбы похожи: обе столкнулись с тяжёлым заболеванием. На это обращают внимание и родные Жанны Фриске.

Однако уход Анастасии не привлекал такого внимания общественности, как ситуация с Жанной. Во время лечения певицы в интернете появились её фотографии, на которых она выглядела иначе. Близкие Фриске были возмущены, но не могли ничего сделать с назойливыми журналистами. Они подозревали, что в сливе снимков мог быть замешан и Дмитрий Шепелев, который тогда всегда был рядом с Жанной.

Сегодня Наталье Фриске, сестре покойной артистки, практически нечего сказать Шепелеву. В недавней беседе с прессой экс-солистка группы "Блестящие", обратившись к Дмитрию, лишь пожелала ему здоровья. Мол, пусть у Шепелева все будет хорошо.

"Я скажу так: пусть это будет на совести того человека, кто это сделал <...>Жанна этого не заслуживала", – сказала Наталья. 

Сестра Жанны Фриске также призналась, что восхищена семьей Анастасии Заворотнюк, которая не допустила появления в интернете кадров с больной актрисой. 

21 июня 2024, 21:46
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Дмитрий Алексеев
thevoicemag.ru✓ Надежный источник

Борисова прописала в квартире мужика и отдала ему машину: подробности

Борисова прописала в квартире мужика и отдала ему машину: подробности
Дана Борисова честно рассказала, с чем столкнулась.

Волочкова выдала всю суть оскандалившегося Баскова: Всегда с сюрпризами

Волочкова выдала всю суть оскандалившегося Баскова: Всегда с сюрпризами
Поступки Николая Баскова не удивляют балерину.

Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью

Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью
Команда Басты принесла извинения фанатам.

Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния

Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния
Оксана Самойлова обеспокоена поведением дочери.

"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины

"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины
Никита Кологривый наорал на продюсеров.

Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно"

Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно"
Максим Виторган признался в симпатии к бывшей жене Гарика Харламова.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева