"Жанна этого не заслуживала": сестра Фриске обратилась к Шепелеву после смерти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске ушли из жизни после долгой борьбы с раком головного мозга. Анастасия скончалась недавно, в конце мая 2024 года, а Жанна – в 2015 году. Их судьбы похожи: обе столкнулись с тяжёлым заболеванием. На это обращают внимание и родные Жанны Фриске.

Однако уход Анастасии не привлекал такого внимания общественности, как ситуация с Жанной. Во время лечения певицы в интернете появились её фотографии, на которых она выглядела иначе. Близкие Фриске были возмущены, но не могли ничего сделать с назойливыми журналистами. Они подозревали, что в сливе снимков мог быть замешан и Дмитрий Шепелев, который тогда всегда был рядом с Жанной.



Сегодня Наталье Фриске, сестре покойной артистки, практически нечего сказать Шепелеву. В недавней беседе с прессой экс-солистка группы "Блестящие", обратившись к Дмитрию, лишь пожелала ему здоровья. Мол, пусть у Шепелева все будет хорошо.

"Я скажу так: пусть это будет на совести того человека, кто это сделал <...>Жанна этого не заслуживала", – сказала Наталья.

Сестра Жанны Фриске также призналась, что восхищена семьей Анастасии Заворотнюк, которая не допустила появления в интернете кадров с больной актрисой.