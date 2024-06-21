Раздетая Водонаева знатно отожгла на даче: "18 плюс"

Недавно Алена Водонаева признавалась, что привыкла быть не просто стройной, а даже худой. Торчащие ребра, впалые щеки и стройные ноги – привычный для звезды внешний вид. Для того чтобы поддерживать себя в форме, выпускница "Дома-2" тщательно следит за своим рационом и регулярно посещает спортивный зал.

Старания Алены не остаются незамеченными, ведь благодаря им она может разгуливать даже в самых крошечных купальниках. Со своими поклонниками в соцсетях Водонаева часто делится пикантными снимками. В этот раз теледива выложила целое видео. На кадрах раздетая блогерша зажигательно танцует.

"Открыли дачный сезон", – похвасталась телеведущая.





У поклонников, впрочем, ролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые заявили, что бикини, в котором Водонаева выполняет незамысловатые движения, до неприличия маленький и почти ничего не прикрывает. Другие считают, что фигура Алены позволяет ей делиться подобным контентом.

"Шикарная, как всегда, Алёна", "Не жиринки и целлюлитинки, ну вообще", "Когда в 40 выглядишь лучше, чем в 25", "Что бы ни говорили об Аленке, но в свои годы она умеет держать себя в форме", "Это че за 18 плюс?" – засыпали комплиментами блогершу поклонники.

Ранее фанатов ужаснуло состояние Водонаевой. Теледива снялась полуголой на полу. На кадрах она бьется в конвульсиях.