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Четверг 20 июня

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Спустившаяся в метро Гагарина в шоке: Вспомнила молодость

Спустившаяся в метро Гагарина в шоке: Вспомнила молодость

Полина Гагарина рассказала, что ее поразило в подземке.

Полина Гагарина не скрывает, что на протяжении долгих лет передвигается по столице только на автомобиле, но певице приходится делать исключения из-за пробок и плохой погоды и пользоваться общественным транспортом, где ее с легкостью могут узнать.

Например, недавно Полина Гагарина спустилась в метро ради быстрой поездки, о чем рассказала в популярной социальной сети. Певица была в шоке от увиденного. Она поразилась современными поездами. Она оказалась в восторге от поездки. "Вспомнила молодость", – написала исполнительница хита "Спектакль окончен" в новой публикации.

При этом Полина Гагарина не стала рассказывать, узнали ли ее пассажиры или нет. Впрочем, узнать артистку было достаточно просто, несмотря на то, что она прикрыла глаза солнечными очками.

Ранее поступило сообщение о том, что Полину Гагарину собираются внести в черный список. 37-летняя певица окажется под санкциями Европейского союза, как и многие другие российские артисты, которые поддерживают внешнеполитический курс страны. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

20 июня 2024, 22:03
Полина Гагарина. Фото: YouTube / @Liasan
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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