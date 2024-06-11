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Вторник 11 июня

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Полуголая бьется в конвульсиях на полу: поклонников ужаснуло состояние Водонаевой

Полуголая бьется в конвульсиях на полу: поклонников ужаснуло состояние Водонаевой

В Сеть попали пугающие кадры выпускницы "Дома-2".

Алена Водонаева пристально следит за своей фигурой и каждый лишний кусок торта старательно отрабатывает в спортзале. Экс-участница "Дома-2" признается, что привыкла быть стройной и даже худощавой, мол, так она чувствует себя комфортно. Благодаря этому звезда не стесняется носить наряды, которые подчеркивают фигуру и даже оголяют ее.

В этот раз 41-летняя Водонаева устроила весьма необычную фотосессию. Она собрала образ в цвете металлик, который состоял из длинной юбки-карандаша, крошечного бра и босоножек в одном оттенке. Правда, обувь и верхнюю часть одежды Алена сняла и бросила на ступеньки. На лестницу девушка рухнула и сама. 

"Босоногое начало лета", – написала теледива под постом, который опубликовала в своем блоге. 

Внимание поклонников привлекло видео, которым поделилась Водонаева. На кадрах она лежит в той же позе и рукой едва прикрывает обнаженную грудь. Волосы Алены растрепаны, а она совершает странные движения, словно бьется в конвульсиях. 

Алена Водонаева. Фото: соцсети/@alenavodonaeva

"Видео, как будто под чем-то. Некоторые фото вообще непонятно для чего скинула. Может не Алёна это все отправляет?",  "Выглядит будто нахрюкалась, еле доползла до дверей, но последнюю ступеньку преодолеть не удалось – устала, уснула", – заявили пользователи Сети.

Ранее Алена Водонаева восстановила отношения с коллегой по лобному месту Викторией Боней. Они не общались больше 20 лет и решили познакомить детей. 

11 июня 2024, 01:29
Алена Водонаева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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