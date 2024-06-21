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Пятница 21 июня

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Затравленная со всех сторон Бузова спешно покинула Россию: "Лучшим решением было улететь"

Затравленная со всех сторон Бузова спешно покинула Россию:

Певица рассказала о своем отъезде уже из-за границы.

В последнее время вокруг Ольги Бузовой гремит один скандал за другим. Сначала артистка называет Настю Ивлееву "Кринжем года", а затем и сама выходит на сцену в откровенном наряде в День защиты детей. За эту выходку общественность раскритиковала певицу и призвала запретить ей выступать. Но вместо того, чтобы немного сбавить обороты и не привлекать к себе лишнее внимание, Оля ввязалась в конфликт с Николаем Басковым, который пошутил про певицу со сцены. После этого травля Бузовой только усилилась. 

Неудивительно, что артистка приняла неожиданное решение и спешно покинула Россию. Она вышла на связь уже из-за границы и сообщила, что захотела  взять отпуск на несколько дней. 

"Лучшим решением было улететь на пару дней на море перед сумасшедшим июлем", – заявила экс-ведущая "Дома-2". 

В ближайшее время Бузова планирует только отдыхать, загорать, плавать и восстанавливать нервную систему. В своем блоге она делится кадрами с роскошного курорта Турции. Впрочем, даже под столь безобидным контентом Ольги собираются хейтеры и критикуют звезду. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети/buzova86

"Зато как она на всех передачах поносит бывшего мужа – это нормально, смешно, а как в её сторону полетело, так устроила драму", "Интересно, Оля тоже споет сложную партию без микрофона в ответ Коле? А Басков – красава, все называет своими именами", – высказались комментаторы. 

Многие, впрочем, засыпали артистку комплиментами и пожелали ей хорошего, спокойного отпуска. 

Ранее стало известно, что критик Сергей Соседов погнал Бузову со сцены. 

21 июня 2024, 08:32
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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