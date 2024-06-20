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Четверг 20 июня

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Тайно вышла замуж? Стоцкая сделала заявление о свадьбе

Тайно вышла замуж? Стоцкая сделала заявление о свадьбе

Анастасия Стоцкая ответила на вопрос о своем статусе.

41-летняя Анастасия Стоцкая не любит рассказывать о своей личной жизни после расставания с отцом своих детей. Из-за этого вокруг нее появляется много слухов и домыслов.

Например, недавно в обществе стали поговаривать, что она тайно вышла замуж. Однако, когда она была на одном мероприятии, журналисты не заметили у нее кольца на безымянном пальце. Они решили спросить у нее, замужем ли она.

Тогда Анастасия Стоцкая решила сделать заявление о возможной свадьбе. По словам певицы, новости о ее замужестве являются глупостью. "Чушь полная", – сказала артистка в недавней беседе с представителями СМИ. Она понятия не имеет, кто распространяет такие слухи. 

Кстати, Анастасия может похвастаться отличной внешностью. Она остается в хорошей форме благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам. Артистка отказалась от сладостей, а также обходит стороной фаст-фуд и не позволяет себе есть после шести часов вечера. 

Ранее Анастасия Стоцкая высказалась о связи с Филиппом Киркоровым. Она рассказала, что у нее с народным артистом было многое. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".

20 июня 2024, 19:39
Анастасия Стоцкая. Фото: YouTube / @MTVmix
Дмитрий Алексеев
prozvezd.info✓ Надежный источник

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