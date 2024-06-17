"Столько всего было у нас": Стоцкая рассказала правду про отношения с Киркоровым

Филипп Киркоров для Анастасии Стоцкой является не просто коллегой, а настоящим наставником и источником вдохновения. Его похвалы всегда вызывают у нее радость и чувство признательности. Для артистки Филипп стал почти как член семьи, с которым у нее сложилась теплая и доверительная связь.

Правду про отношения с Киркоровым Стоцкая рассказала в недавнем интервью. По ее словам, эта дружба длится уже более двух десятилетий, за это время они вместе пережили множество событий, включая совместные гастроли и театральные постановки. Их связь настолько крепка, что Анастасия ощущает его как брата.

"Столько всего было у нас, мы столько работали вместе", – отметила 41-летняя знаменитость.

Анастасия также призналась, что театр для нее является родной стихией. Она чувствует себя в нем комфортно и уверенно. Певческая карьера, по ее словам, не вызывает у нее ностальгии, ведь она не считает себя выдающейся певицей. В первую очередь она видит себя как актрису, которая иногда исполняет песни. Этот опыт помог ей понять, что музыкальная карьера не является ее призванием.

Анастасия Стоцкая пригласила всех, кто скучает по ее выступлениям, приходить именно в театр. Что касается песен, то артистка считает, что есть много талантливых певиц, которые справляются с этим лучше нее. Она убеждена, что каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего.