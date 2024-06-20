Страшные новости из реанимации: у Отара Кушанашвили нашли рак

В четверг, 20 июня, поступила информация о срочной госпитализации 53-летнего Отара Кушанашвили. Сообщалось, что журналист, доставленный в реанимацию, нуждается в неотложной операции, и ему якобы диагностировали цирроз печени, а также не исключался панкреатит. Однако вскоре приближенные к шоумену люди опровергли новость о том, что у него именно такие заболевания.

Но, к сожалению, подтвердились другие подозрения. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов на своей странице в VK проинформировал общественность о страшных новостях из реанимации – у Кушанашвили обнаружили рак. По его словам, Отара уже оперируют. Полупанов дал понять, что не сомневается в скорейшем выздоровлении журналиста.

За состояние Кушанашвили переживает народный артист России Николай Басков. Как сообщают источники, певец выясняет, какая сумма необходима для лечения шоумена. Как только артист вернется в Москву, он начнет оказывать Отару помощь.

Напомним, ранее светский обозреватель оказался в больнице из-за сердечного приступа. К счастью, шоумен быстро встал на ноги и вернулся к работе. Однако в последнее время Отар Кушанашвили очень много работал, что также сказалось на его состоянии.