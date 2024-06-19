Жена 78-летнего Петросяна сообщила о пополнении: "Еще одна девочка в семье Брухуновых"

Весной Татьяна Брухунова шокировала всех новостью о пополнении в семье. Оказалось, что супруга 78-летнего Евгения Петросяна родила дочь еще в октябре прошлого года, но официально о появлении малышки на свет сообщила только спустя почти полгода. Тогда семья столкнулась с огромным количеством сплетен и хейта. Многие считали, что Татьяна и Евгений Ваганович прибегли к услугам суррогатной матери.

Сейчас слухи поутихли, но обвинения в адрес Брухуновой летят все так же часто. Например, многие считают, что супруга комика совсем не уделяет время 4-летнему Вагану и Матильде, которой не исполнилось еще и года. В своих соцсетях Татьяна показывает, как до ночи пропадает в театрах, а днем демонстрирует наряды на улицах Москвы.

Саму возлюбленную Петросяна хейт, судя по всему, не беспокоит: менять привычный образ жизни из-за чьего-то мнения она не собирается. Кроме того, поклонники ее любят за то, какая она есть, отмечает Татьяна.

Именно из-за театров, нарядов и искусства многие подписаны на жену Петросяна. Сама Татьяна старается регулярно выходить на связь и делиться своими мыслями. Так, недавно жена артиста поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении.

"Прошу любить и жаловать, еще одна девочка в семействе Брухуновых появилась. Совершенно прекрасная малышка", – заявила Татьяна, показывая микросумочку с бахромой.





Она отметила, что этот аксессуар отлично подойдет к ее летним образам. Что, конечно, не могло вызвать однозначную реакцию у подписчиков. Именно за стиль и манеру одеваться жену Петросяна часто критикуют в Сети, обвиняя ее в отсутствии вкуса.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна бросила новорожденную дочь и мужа и укатила в неизвестном направлении.