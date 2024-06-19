Решетова публично заговорила об отношениях с мужем Алсу: "Уже три года"

Уже почти месяц не утихают пересуды о разводе певицы Алсу и Яна Абрамова. Многие считают, что брак развалился из-за Анастасии Решетовой, в связи с которой подозревают супруга исполнительницы хита "Зимний сон". Сама бывшая жена Тимати все это время молчала и не хотела ввязываться в скандал. Однако сейчас все же сдалась и публично заговорила об отношениях с мужем Алсу.

28-летняя брюнетка заявила, что никогда бы не посмотрела на мужчину, у которого есть жена и дети. Такой избранник для нее априори непривлекателен, отметила Анастасия. Кроме того, отвечая на вопросы поклонников об отношениях, она заявила, что ее сердце давно занято.

"Мы вместе уже три года. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин падает в глазах ", – высказалась экс-возлюбленная рэпера.





Напомним, в конце мая Алсу подала на развод с отцом своих детей. Вместе пара была 18 лет и воспитала двоих дочерей – Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. О причинах разлада в браке 40-летняя певица не сообщила, однако говорят, что Абрамов был неверен артистке и даже бил ее. Впрочем, недавно дочь Алсу публично разрыдалась и выдала всю правду.