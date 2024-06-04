Бросила новорожденную дочь и мужа: молодая жена Петросяна укатила в неизвестном направлении

Татьяна Брухунова подарила своему супругу Евгению Петросяну сына четыре года назад. Прошлой осенью жена ветерана сцены стала мамой во второй раз – на свет появилась дочь Матильда, которой сейчас семь месяцев. Пополнение в семье 78-летнего комика бурно обсуждалось в прессе и среди поклонников. Многие критиковали пару и заявляли, что 35-летняя Татьяна родила не сама, а прибегла к помощи суррогатной матери.

Сейчас, когда слухи немного поутихли, критиковать Брухунову меньше не стали. Чаще всего под удар попадают ее материнские качества. Некоторые обвиняют супругу сатирика в том, что она совсем не занимается детьми и постоянно ходит по театрам.

Сама Татьяна старается игнорировать нападки. Вот и в этот раз она укатила в неизвестном направлении с сыном Ваганом. Новорожденную дочь и 78-летнего мужа Брухунова, судя по всему, бросила дома.

"Мы с Ваганом отправляемся в маленькое путешествие!" – написала она в своем блоге.

На кадрах, которыми поделилась жена сатирика, мальчик стоит около чемодана. Судя по количеству собранных с собой вещей, эту ночь Брухунова проведет не в супружеской постели, а в другом городе. После она выложила снимки из поезда.

Куда именно отправилась Татьяна с сыном, неизвестно. Делиться подробностями она не стала, а только оповестила поклонников, что добралась до места назначения.

Ранее сообщалось, что разомлевшего Петросяна застукали в гримерке с молодой девушкой без лифчика.