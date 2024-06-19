В течение трех лет: страшное предсказание для Волочковой

На недавнем светском мероприятии балерина Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что в 20-летнем возрасте, когда жила в Северной столице, посетила астролога вместе со своей матерью. Он неожиданно предсказал ей серьезную травму в течение трех лет. С тех пор она приходила в балетный зал со страхом, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Однако предсказание не сбылось, и этот опыт оставил у нее негативное впечатление о деятельности астрологов, которые, как считает знаменитость, могут наносить психологические травмы людям.

Анастасия Волочкова убеждена, что жизнь складывается в зависимости от того, как человек ее проживает. Она считает, что сначала астролог может представить карту с одним сценарием, а потом с другим, если человек совершит какой-нибудь поступок, серьезно влияющий на его жизнь.



Анастасия Волочкова говорит, что она счастлива, потому что занимается любимым делом. Ее физические данные были достигнуты многолетним ежедневным трудом и дисциплиной. По словам танцовщицы, она настолько увлечена балетом, что ее нынешнее шоу называется "Одержимость", рассказывающее историю ее жизни.

Ранее Анастасия Волочкова нелицеприятно высказалась о телеведущей Лере Кудрявцевой, которая изъявила желание ей помочь в борьбе с якобы алкогольной зависимостью. Балерина назвала телезвезду клушей. Слова танцовщицы приводил женский журнал "Клео.ру".