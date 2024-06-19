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Среда 19 июня

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Никому не нужную Хаматову погнали из рижского театра

Никому не нужную Хаматову погнали из рижского театра

Чулпан Хаматова не смогла найти общий язык с латвийскими коллегами.

В среду, 19 июня, стало известно об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра, куда она устроилась на работу около двух лет назад после переезда из России в Латвию. Согласно данным местных СМИ, артистку погнали из труппы, так как она не смогла ужиться с коллегами, а также не завоевала любовь и внимание публики.

Как оказалось, там Чулпан Хаматова никому не нужна. Чуть ранее был отменен спектакль с участием 48-летней актрисы. Постановку на русском языке о судьбе покинувших Россию артистах должны быть показать зрителям в сентябре, но, как заявил руководитель общества Latvijas Kulturas projekti Марис Витолс, нацтеатр не может являться площадкой для спектаклей на русском.

Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский высказался о судьбе Чулпан Хаматовой за границей. По словам актера, он не может себе даже представить, что чувствует артистка, которая скитается по миру и выражает свою неприязнь к родине. 

Ранее актриса и общественный деятель Яна Поплавская призналась, что случившееся с Чулпан Хаматовой в Латвии вызывает лишь смех. Мол, таких людей, как эта артистка, гонят отовсюду. Слова Поплавской приводил женский журнал "Клео.ру".

19 июня 2024, 17:30
Чулпан Хаматова. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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