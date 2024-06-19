"Позорно, неприлично": Соседов гонит Бузову со сцены

После "Премии МУЗ-ТВ 2024" к Ольге Бузовой снова приковано внимание широкой публики, а все из-за ее ссоры с Николаем Басковым, шутку которого она сочла неуместной. Более того, поющая телеведущая заявила, что народный артист не входит в число хороших ведущих, а также порекомендовала ему молчать, даже если он держит в руках микрофон. Певец молчать не стал и намекнул, что Ольга кричит в микрофон, словно коза.

Сергей Соседов целиком и полностью занимает сторону Николая Баскова в этом конфликте. Кроме того, музыкальный критик считает, что Ольге Бузовой не место на сцене, так как той просто "нечего сказать" публике. Появление телеведущей на публике как певицы он назвал "вседозволенностью бездарности".

"Это позорно, неприлично", – сказал Соседов в недавней беседе с NEWS.ru.

Сергей гонит со сцены не только Ольгу, но и других "непрофессиональных" артистов, среди которых встречаются те, кто использует, по мнению критика, странные псевдонимы, которые можно сравнить с "кликухами" в местах заключения.

Ранее Ольгу Бузову раскритиковала ее бывшая коллега по "Дому-2" Ксения Бородина. По мнению телеведущей, Ольга изображает бедную овечку, причем уже давно. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".