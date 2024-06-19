Сенсация: на федеральном канале покажут уникальные кадры с Анастасией Заворотнюк

Еще в 2017 году Анастасия Заворотнюк приняла участие в съемках сериала "Приставы", сыграв роль судьи, оказавшегося в опасной ситуации – вышедший на свободу преступник жаждет мести. Все сцены успели отснять, однако на этапе производства возникло немало трудностей, в том числе из-за болезни артистки, поэтому проект пришлось заморозить. Это последняя роль прославленной актрисы, поэтому ожидается, что сериал станет сенсацией.

Помимо Анастасии Заворотнюк, в сериале сыграли другие именитые российские актеры, в частности, Андрей Чадов и Анна Попова. Режиссером "Приставов" является Владимир Нахабцев, а производством проекта была заняла небезызвестная компания "ВайТ Медиа". Сериал покажут на федеральном канале в конце июня.

Напомним, в 2019 году Анастасия Заворотнюк узнала о том, что неизлечимо больна, но на протяжении последующих пяти лет не оставляла попыток улучшить свое состояние. Благодаря дорогостоящему лечению артистке удалось прожить вплоть до мая 2024-го.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Проститься со звездой сериала "Моя прекрасная няня" пришли как родные и близкие, так и ее поклонники. Спустя несколько дней на кладбище появилась младшая дочь артистки Мила, которая появилась на свет в октябре 2018-го.