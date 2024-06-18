"Отовсюду гонят": Поплавская насмехается над Хаматовой после отмены спектакля в Риге

В Риге отменена постановка с участием Чулпан Хаматовой. Спектакль на русском языке должен был рассказать зрителям историю об артистах из России, которые не поддержали родину и отправились за границу в поисках лучшей жизни. Парадоксально, что даже такая тематика постановки не уберегла ее от отмены. Но актриса и общественный деятель Яна Поплавская нисколько не удивлена этому.

Текущая ситуация, в которой оказалась Хаматова, вызывает у Поплавской смех. Мол, покинувшие страну деятели искусства испытывают трудности из-за использования русского языка, не владея другими языками в достаточной степени. По мнению Яны, проблема заключается не в отъезде как таковом, а в том, что такие артисты, как Чулпан, критикуют свою родину.

Поплавская считает, что такие люди хотят получать выгоду за свое предательство, но его цена оказывается слишком низкой. Вместе с тем страна, в которую они перебираются, не уважает и не выполняет обещания.

"Их нигде не любят и отовсюду гонят", – отметила звезда фильма "Про Красную шапочку".

По мнению Яны Поплавской, некоторые сбежавшие из России артисты не имеют чести, и их волнует исключительно материальная сторона. Например, Чулпан Хаматова, как отметила актриса, постоянно жалуется на жизнь и говорит только о деньгах.