Родившая пятого ребенка Глафира Тарханова раскрыла пол малыша

Известная актриса Глафира Тарханова тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что звезда кинематографа долгие годы в браке с актером Алексеем Фадеевым. Вместе они воспитывают четверых сыновей, которых артистка практически не показывает. В минувшие выходные стало известно, что звезда сериала "Громовы" снова беременна, и уже на последних сроках. Сегодня артистка сообщила, что стала мамой в пятый раз.

В э то раз Глафира сразу раскрыла пол новорожденного. Актриса поделилась, что теперь у них с мужем есть дочь.

"Дочка. Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка-дочка. Мы молодцы, она мне так помогала", – эмоционально высказалась артистка в своем блоге.

Внимательные поклонники разглядели округлившийся живот 40-летней актрисы на одном из мероприятий. Тарханова появилась в обществе в объемном платье, которым пыталась скрыть изменения в фигуре. Однако стоило фанатам взглянуть на звезду, как сразу все стало понятно: пополнение ожидается совсем скоро.

Многодетная мама, несмотря на семью, заботы по дому и беременность, не прерывала карьеру и снималась практически до родов. Она признавалась, что иногда бывало тяжело, но четверо сыновей научили ее справляться со всеми трудностями. При этом в случае необходимости Глафира всегда делала выбор в пользу семьи и откладывала все рабочие вопросы, отметила сама артистка.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе впервые стал дедом.