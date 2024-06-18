Хотела спеть для детишек: Бузову с позором выставили из школы

Имя популярной артистки Ольги Бузовой в последнее время все чаще звучит в контексте скандалов. Сначала певица страшно оконфузилась в Уфе, выйдя на сцену в День защиты детей полуобнаженной. Затем артистка сцепилась с Николаем Басковым, что обернулось грандиозным скандалом с оскорблениями и публикацией компромата. В конфликт ввязались и другие звезды шоу-бизнеса, и уже третий день словесная перепалка в Сети не утихает.

Сама Бузова, впрочем, делает вид, будто ничего не происходит, и продолжает вести обычный образ жизни. Так, в своем блоге артистка вдруг ударилась в воспоминания и опубликовала несколько снимков с выпускного. Она заявила, что очень хочет выступить перед детишками в школе, которую она когда-то закончила. Однако с директрисой договориться не получилось, и опозорившуюся Бузову выставили за дверь, так и не дав разрешение провести концерт в стенах образовательного учреждения.

"К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет", – пожаловалась исполнительница хита "Мало половин".





Впрочем, это уже не первый случай, когда Бузову не пускают в родную школу. Еще в 2022 году Ольга пожаловалась на несправедливость и отметила, что, скорее всего, это связано с "ее позицией". Что именно имела в виду артистка, она не уточнила. Тогда же певица заявила, что не обязана нравится всем. Напомним, Бузова окончила школу с золотой медалью.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова рухнула на глазах у толпы во время официального визита.