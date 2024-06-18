Внучок и бабушка: Пугачева нелепо поздравила Галкина* с днем рождения

Сегодня Максим Галкин* отмечает свой 48-й день рождения. Пышные торжества, публичные поздравления со всей страны остались в России. Теперь поздравлять сбежавшего в Израиль юмориста не спешат ни поклонники, ни коллеги, как это было раньше. И даже жена Алла Пугачева не удосужилась написать своему супругу пару приятных слов. Вместо этого она выложила на своем YouTube-канале видео 23-летней давности, которое, судя по всему, и стало подарком артисту.

Ролик 2001 года – это клип на песню "Будь или не будь", которую поет Алла Борисовна вместе с Галкиным*. На кадрах примадонна предстала в роли роковой красотки в красном кожаном пальто и с черными волосами. На протяжении всего видео Пугачева страстно переглядывается с совсем еще юным артистом.

"Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком, хрупкою деточкой, или не будь со мной. Будь со мной мастером, будь со мной гангстером, я буду девочкой, или не будь со мной", – поет артистка, игриво поглядывая на 25-летнего на тот момент Максима.

Сам юморист в этот день вышел на связь в своем блоге. Он разместил свой снимок, на котором позирует со связкой воздушных шариков. Поклонники отметили, что выглядит артист плачевно: лицо опухшее, волосы грязными нитями свисают на лоб, и натянутая улыбка выдает усталость.







Напомним, на прошлой неделе семья Галкина* столкнулась с неприятностями. В загородном доме брата пародиста прошли обыски. Однако сам муж Аллы Пугачевой этот факт проигнорировал и с улыбкой на лице сообщил о том, что планирует отправиться на гастроли.

* Признан иноагентом на территории РФ