Это мальчик! Валерий Меладзе принимает поздравления с рождением малыша

Певец Валерий Меладзе отмечает рождения малыша. Дочь артиста Софико 10 июня 2024 года родила сына, а значит, исполнитель хита "Иностранец" стал дедушкой. В связи с этим вокалист принимает поздравление. О радостном событии сообщила наследница певца в соцсетях, где иногда делится ключевыми моментами своей жизни. Например, там же она ранее информировала общественность о беременности.

Радость от рождения малыша, которого было решено назвать Георгием, усиливается тем фактом, что Софико не так давно вступила в брак с Саввой Байбаковым. Кстати, мальчик появился на свет весом почти 3,2 килограмма, а его рост пока составляет 52 сантиметра.

Кстати, ранее публик обсуждала другое, не менее важное событие из жизни семейства Валерия Меладзе, – свадьбу старшей дочери артиста Инги. Торжество прошло в Грузии и было ознаменовано выступлением самого 58-летнего певца.

У Валерия Меладзе шесть детей. От первого брака с Ириной у него родились три дочери: Инга, София и Арина. А от второго брака с Альбиной Джанабаевой, которая была солисткой группы "ВИА Гра", у него появились на свет двое сыновей, Константин и Лука, а также дочь Агата. Последний ребёнок, Агата, родилась в 2021 году.