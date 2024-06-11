Ольга Бузова рухнула на глазах толпы во время официального визита: что происходит с артисткой?

Одну из самых популярных певиц страны, Ольгу Бузову еще на прошлой неделе все обсуждали в ключе скандала, который произошел в Уфе. В День защиты детей артистка вышла на сцену в боди, которое оголяло ее ягодицы. На певицу даже подали жалобу возмущенные родители, а в Госдуме заявили, что необходимо рассмотреть введение дресс-кода для выступающих звезд. Впрочем, пока никаких мер принято не было, а Ольга, как ни в чем не бывало, продолжает заниматься своими делами.

Так, на днях артистка приехала на Дальний Восток, где должна была выступить перед студентами местного университета. Однако, выходя из машины, она едва не рухнула прямо на асфальт. Если бы артистку не подхватил водитель, то все могло закончиться плохо и, как минимум, певица разбила бы голову.





Увидев, как Оля валится с ног, студенты дружно ахнули. Однако, поднявшись, Бузова уверенной походкой пошла мимо зрителей, не обращая внимания на ехидные хихиканья в спину.

За состояние звезды теперь переживают поклонники. Многие считают, что Бузова так устает, что буквально валится с ног. Наверняка здоровье исполнительницы хита "Мало половин" пошатнула и критика, с которой артистка столкнулась накануне, считают фанаты певицы.

Ранее сообщалось, что Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Ксению Собчак. На кадрах, которыми поделилась Ольга, журналистка в откровенном виде танцует эротический танец.