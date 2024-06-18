Джастин Тимберлейк арестован в Вирджинии: что произошло

Во вторник, 18 июня, СМИ сообщили об аресте 43-летнего Джастина Тимберлейка, ссылаясь на сообщения правоохранительных органов. Согласно поступившим данным, американский певец и актер оказался в тюрьме Хэмптона (штат Вирджиния), потому что сел за руль в нетрезвом виде. К счастью, никто не пострадал.

Источники уточняют, что пьяного Джастина Тимберлейка остановили почти сразу после того, как певец отъехал от ресторана, в котором и распивал алкогольные напитки, а также ужинал. В настоящий момент артист находится в ожидании суда, где ему, вероятно, назначат штраф.

Примечательно, что относительно недавно Джастин Тимберлейк вернулся на сцену. Он гастролирует с новым альбомом. Правда, певец не может похвастаться большим вниманием публики к его туру. Как говорят музыкальные критики, всему виной перерыв в карьере длительностью шесть лет, а также скандальные заявления Бритни Спирс.

Ранее 42-летняя певица пригрозила судом Джастину Тимберлейку. Бритни Спирс рассказала о жестоком обращении со стороны певца, когда они состояли в романтических отношениях. Слова исполнительницы хита Baby One More Time приводил женский журнал "Клео.ру".