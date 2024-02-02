Бритни Спирс угрожает судом Джастину Тимберлейку

Осенью прошлого года американская певица Бритни Спирс опубликовала мемуары, ставшие впоследствии скандальными. Артистка писала о своей жизни под опекой отца и отношениях с близкими. В книге звезда также упомянула, что ее бывший избранник Джастин Тимберлейк жестоко с ней обошелся во время их 3-летнего романа в 1999-м году. Певица рассказала о том, что возлюбленный изменил ей с другой популярной артисткой. Помимо этого он якобы вынудил Бритни избавиться от их общего ребенка.

Разумеется, реакция публики не заставила себя ждать. Джастин Тимберлейк практически сразу после выхода мемуаров столкнулся с негодованием общественности. Спирс же, почувствовав свою вину, решила завуалированно извиниться перед бывшим возлюбленным. На странице своего блога она опубликовала ролик с участием Джастина и написала, что искренне извиняется перед всеми, кого задела своей книгой. В этом сообщении Бритни также призналась, что влюблена в новый трек экс-избранника Тимберлейка.

Артист, судя по всему, извинения Спирс не принял. Во время своего недавнего концерта Джастин Тимберлейк, находясь на сцене, заявил, что собирается использовать возможность и ни перед кем "не извиняться". Бритни Спирс, узнав об этом, решила ответить экс-бойфренду. На странице своего блога певица опубликовала видео, на котором танцует в красном платье. В ролике артистка сообщила, что до нее дошли некоторые нелицеприятные слухи.

"Хочешь решить это в суде, или пойдешь домой плакаться мамочке, как в прошлый раз?", – написала Бритни Спирс, не указав, кто конкретно является адресатом послания.

Ранее "Клео.ру" писали, что Бритни Спирс попросили покинуть территорию одного престижного отеля. Постояльцы жаловались на странное поведение артистки.